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Марченко: "Якщо війна триватиме ще 3-4 місяці, можуть знадобитися болісні заходи"

Понеділок, 16 травня 2022, 14:23 - Дана Гордійчук
 
фото еп

У разі, якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема – суттєве підвищення податків.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю The Economist.

"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це", – каже він. "Але ми можемо з цим впоратися". 

Наразі Мінфін прогнозує 44% падіння ВВП України цьогоріч, але навіть така оцінка дуже невизначена, доки війна триває.

Крім того, український бюджет у воєнний час  потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через "друк" грошей Нацбанком через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу. 

Але таке наповнення бюджету не є стійким, визнає Марченко. Він побоюється, що, якщо війна триватиме більше за "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, що передбачають величезне підвищення податків та різке скорочення видатків. 

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бюджет фінанси війна
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