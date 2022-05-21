Карточный туризм в Беларусь: банки страны позволяют россиянам обходить санкции

По меньшей мере, два беларуских банка Приорбанк и "Альфа-Банк Беларусь" позволяют оформлять россиянам карты международных систем Visa и MasterCard, несмотря на то, что они прекратили операции с россиянами.

Об этом пишет российское СМИ Gazeta.ru.

В пресс-службе беларуского Приорбанка заявили, что россияне уже начали ездить в Беларусь по картам Visa и MasterCard. Беларуские карты позволяют россиянам пользоваться ими для оплаты товаров или услуг за границей, заказов на зарубежных сайтах, подписок и т.д.

В то же время беларускими карточками нельзя будет рассчитаться на российских платформах и в российских магазинах. Напомним, что карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, так что ими нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах. И наоборот – карты, выпущенные за пределами России, в подсанкционной стране не будут работать.

В беларуском банке говорят, что "для оплаты зарубежных сервисов и подписок в Apple и Google карты Visa Приорбанка будут работать". Чтобы оформить карту, нужно только принести российский или загранпаспорт и оплатить комиссию.

В других банках Беларуси тоже говорят, что разрешают россиянам обходить санкции. В беларуском "Альфа-банке" россияне могут для этого оформить карту MasterCard. В пресс-службе банка, по словам СМИ, уточнили, что это стало возможным благодаря "договоренности с международной платежной системой".

Пополнить такие карты можно через международный SWIFT-перевод. Ранее ЕС отключил 7 российских банков от этой международной системы, но до сих пор не удосужился в рамках шестого пакета санкций отключить еще один – Сбербанк.

Напоминаем:

Международные платежные системы Visa и MasterCard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные русскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах.

Для того чтобы обойти ограничения, некоторые россияне начали ездить за границу, преимущественно в страны Центральной Азии, и открывать карточные счета там.

Сообщалось, что туроператоры начали предлагать россиянам туры за границу для оформления банковских карт Visa и Mastercard иностранных банков. Такие туры были запущены в Узбекистан, туроператоры готовы отправлять россиян в Армению, Казахстан и, возможно, Турцию.