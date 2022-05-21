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Украинский миллиардер Ринат Ахметов думает о продаже своей недостроенной суперяхты Luminance – в конечном виде, она может войти в 10 крупнейших суперяхт в мире.

Об этом сообщает New York Times.

"Учитывая нынешние обстоятельства, мы рассматриваем ее возможные продажи", – заявил в комментарии NYT Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям компании СКМ Ахметова.

Яхта, которая сейчас известна только под кодовым названием Luminance, может войти в 10 крупнейших суперяхт в мире после завершения работ. Почти половина из этой десятки принадлежит российским олигархам. Отмечается, что по водоизмещению 475-футовое роскошное судно могло бы приблизиться к крейсеру "Москва", ранее потопившему украинские военные.

Luminance строит немецкая компания Lürssen, также построившая связанную с президентом РФ Владимиром Путиным суперяхту Шехерезада. Imperial Yachts, компания из Монако, выступает руководителем по строительству для обоих судов.

В NYT пишут, что Luminance примерно на 15 футов (4,6 метра) длиннее Шехерезады, которая стоит 700 млн долларов. Этих денег почти достаточно, чтобы приобрести две новые ударные подводные лодки немецкого производства. Кроме того, такая сумма почти равна стоимости военно-морского фрегата класса Баден-Вюртемберг – военного корабля, вооруженного пушками и ракетами, который также помогает строить Lürssen.

По словам Мендоза-Уилсона, Ахметов подписал контракт на строительство яхты в 2018 году. Собеседник в одной из компаний, связанной со строительством яхты, отметил, что работы продолжались после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Он добавил, что некоторые родственники Ахметова ездили в Западную Европу, чтобы ознакомиться с ходом строительства. Сам Ахметов находится на Украине, отмечает издание.

Другой собеседник NYT, работающий над проектом Luminance, рассказал, что лучшим временем для продажи яхты может быть уже после окончания работ, поскольку потенциальный покупатель может получить новую яхту без лишних хлопот, связанных с заключением контрактов и ожидания. Согласно оценке отраслевого издания Boat International, судно будет готово в следующем году.