Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла"

В мае Россия экспортировала в Италию около 450 тысяч баррелей нефти в сутки, ведь один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, принадлежащий российскому ЛУКойлу, стал полностью зависим от поставок материнской компании.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Такие объемы в четыре раза больше объемов российской нефти страной в феврале и являются самыми большими с 2013 года. Как следствие, Италия может обогнать Нидерланды как самый крупный импортный хаб ЕС для российской танкерной нефти.

Две трети этого экспорта направлялись в Августу, порт на Сицилии близ НПЗ ISAB, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл". Также поставки выросли в порт Триест недалеко от границы со Словенией. Порт соединен Трансальпийским трубопроводом с двумя НПЗ в Германии, частично принадлежащими российской "Роснефти".

Ранее завож ISAB благодаря международным кредитам имел возможность контрактовать поставки нефти со всего мира, а российская доля в структуре ставила около 30%. Однако после российского вторжения в Украину кредитные линии компании были заблокированы, что оставило для завода возможность импортировать нефть только от материнской компании.

ISAB перерабатывает до 22% итальянской нефти и экспортирует ее в десятки стран. Основанный в 1972 году, он был приобретен в 2008 году контролируемой "ЛУКойлом" компанией Litasco, зарегистрированной в Швейцарии. Завод является одним из крупнейших работодателей в регионе, поэтому местные политики предупреждают, что нефтяное эмбарго против РФ приведет к немедленному закрытию НПЗ и серьезному ущербу местной экономике. С заводом связаны другие крупные нефтехимические заводы и многие малые компании, являющиеся частью их цепей поставок.

Специалисты на рынке допускают, что в случае внедрения нефтяного эмбарго правительству придется временно национализировать НПЗ. В то же время собеседники FT из итальянского правительства говорят, что пока что национализация предприятия не рассматривается.

Напоминаем:

В понедельник на встрече послы ЕС так и не смогли договориться по нефтяному эмбарго против РФ, которое активно блокирует Венгрия. Италия вместо этого нефтяное эмбарго поддерживает, а также активно работает над уменьшением газовой зависимости от РФ.