В Харькове начали строить жилье для тех, кто его потерял

Сегодня, 20 мая в Харькове стартовало строительство жилья для тех, кто потерял его из-за войны.

Об этом говорится в сообщении горсовета.

"Сейчас мы начали достраивать дома, которые начали еще до войны. В город возвращаются строители и техники, начинается работа. И я уверен, что мы быстро наберем колоссальную динамику и отстроим очень много", - сказал мэр Игорь Терехов. По его словам, около 30% жилищного фонда уничтожены.

Также он подчеркнул, что при строительстве новых микрорайонов обязательно учтут опыт, полученный во время войны. Поэтому во всех домах, школах и детских садах появятся бомбоубежища.

Напоминаем:

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что восстановление Харькова возможно через два-три года после победы Украины в войне с Россией.