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Укр / Рус

Мэр: Харьков можно восстановить после войны за два-три года

Пятница, 6 мая 2022, 21:48 - Илья Колдомасов

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что восстановление Харькова возможно через два-три года после победы Украины в войне с Россией.

Об этом говорится в сообщении горсовета в соцсетях.

Он также сообщил, что сроки восстановления города Харькова будут зависеть от финансовой поддержки международных партнеров – банков и инвестфондов.

По словам Терехова,  после войны границы города можно будет расширить и построить там жилые микрорайоны. Соединят их новыми дорожными артериями.

Напоминаем:

В городе разрушено около 25% жилого фонда, многие админздания, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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