Мэр: Харьков можно восстановить после войны за два-три года
Пятница, 6 мая 2022, 21:48 -
Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что восстановление Харькова возможно через два-три года после победы Украины в войне с Россией.
Об этом говорится в сообщении горсовета в соцсетях.
Он также сообщил, что сроки восстановления города Харькова будут зависеть от финансовой поддержки международных партнеров – банков и инвестфондов.
По словам Терехова, после войны границы города можно будет расширить и построить там жилые микрорайоны. Соединят их новыми дорожными артериями.
Напоминаем:
В городе разрушено около 25% жилого фонда, многие админздания, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"