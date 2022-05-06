Мэр: Харьков можно восстановить после войны за два-три года

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что восстановление Харькова возможно через два-три года после победы Украины в войне с Россией.

Об этом говорится в сообщении горсовета в соцсетях.

Он также сообщил, что сроки восстановления города Харькова будут зависеть от финансовой поддержки международных партнеров – банков и инвестфондов.

По словам Терехова, после войны границы города можно будет расширить и построить там жилые микрорайоны. Соединят их новыми дорожными артериями.

Напоминаем:

В городе разрушено около 25% жилого фонда, многие админздания, школы, больницы, детские сады, объекты инфраструктуры.