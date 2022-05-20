Страны Балтии останавливают импорт электричества из РФ

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Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги по российской электроэнергии – это значит, что с воскресенья страны Балтии не будут получать электричество из России.

Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы.

Так, Nord Pool решил прекратить торговлю электроэнергией от своего единственного российского импортера в странах Балтии "Интер РАО".

"Это значит, что с воскресенья Литва полностью прекратит импорт российских энергоносителей, то есть нефти, электроэнергии или природного газа", - говорится в сообщении министерства. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".

"Мы должны прекратить финансирование российской военной машины", - добавил он.

Потребности Литвы в газе удовлетворяются из-за Клайпедского LNG-терминала с грузами из США, ее потребности в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта из стран ЕС из-за сообщений со Швецией, Польшей и Латвией, а Orlen Lietuva, единственный импортер нефти в Литве месяц назад отказался от импорта российской сырой нефти

В Twitter литовское министерство особо заявило, что "с воскресенья российская электроэнергия не будет продаваться в странах Балтии".

Напоминаем:

Экспорт электроэнергии из России в Финляндию был остановлен с 14 мая из-за якобы отсутствия оплаты.