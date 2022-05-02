У Зеленского разработали план экономического восстановления

Команда Офиса президента и правительства разработала план экономического восстановления Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

План построен на 9 ключевых принципах:

Полный доступ к рынкам ЕС и Большой семерки. "Великобритания и страны Евросоюза уже объявили об отмене импортных пошлин на украинские товары. Ожидаем аналогичные действия со стороны правительств США, Японии, Канады", – отметил Ермак.

Получение статуса кандидата, а затем полноправное членство в ЕС.

Построение экономики на принципах дерегуляции и либерализации. "По большинству лицензий и разрешений уже принят декларативный принцип для бизнеса", – говорится в сообщении.

Настройка логистических маршрутов в западном направлении. "Правительство работает над расширением их пропускной способности. Уже есть первые результаты – между Украиной и Польшей подписан соответствующий меморандум", – отметил глава ОП.

Переход от экспорта сырья к переработке в отраслях, которые дают наибольшую экспортную выручку. ✅Развитие отечественного ВПК. "Речь идет не только о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет трансфера военных технологий", – сообщил он.

Самодостаточность в энергетике будет достигаться увеличением добычи собственного газа и развитием атомной энергетики. Ставится цель за 3-5 лет получить энергетическую самостоятельность.

Климатическая модернизация. Создание новых объектов в разных отраслях промышленности должно учитывать принципы "зеленой экономики".

Локализация не менее 60%. "В восстановлении Украины будут задействованы украинские компании и производители. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие места, оживит предпринимательскую активность", – говорится в сообщении.