Вступление в ЕС в 2024 году, военные технологии и ставка на переработку: план по восстановлению Украины

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Правительство показало план восстановления Украины после войны, включающий вступление Украины в ЕС в 2024 году, энергонезависимость, переход от экспорта сырья к продуктам переработки и развитие военных технологий.

Об этом вице-премьерка-министерка экономики Юлия Свириденко рассказала в колонке на Украинской правде.

Первым пунктом в плане восстановления Украины вице-премьерка называет получение полного доступа к рынкам стран G7 и Евросоюза с отменой всех квот и импортных пошлин.

Полноценное вступление Украины в Европейский союз правительство рассчитывает получить уже в 2024 году, а статус кандидата на вступление в ЕС планируется получить уже летом.

В результате войны украинская логистика понесла значительные потери, в частности из-за морской блокады. Следующим условием является быстрая логистика в пределах 72 часов из Украины в Европу.

Четвертым пунктом является переход в экспорте от сырья к переработанной продукции в отраслях, где Украина уже имеет конкурентное преимущество на мировых рынках – продовольствие и металлургию. Это позволит перейти от большого, но более дешевого, экспорта к большому и более дорогому.

Например, есть возможность запустить переработку кукурузы в биоэтанол, спирт, крахмал, и в качестве корма для получения мяса птицы, свинины, говядины и яиц. Также можно производить специализированные белки, используемые в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности.

Руды же можно перерабатывать в металл, который можно превращать в готовую продукцию и достичь экономии на масштабе.

Для гарантии безопасности Украина нуждается в оружии, которое должно производить самостоятельно, для чего есть стартовые площадки в виде предприятий военно-промышленного комплекса. Украина должна сформировать мощный ВПК, важную роль в котором играть IT, поскольку Украина будет делать ставку на военные технологии.

Для этого Украине нужно наращивать энергетические мощности, благодаря строительству новых атомных блоков и наращиванию чистой энергии. Также необходима энергетическая независимость – за 3-5 лет обеспечить себя внутренней добычей. Также необходимо уменьшить энергозатраты из-за термомодернизации. Относительно горючего Украина должна построить мощности, чтобы полностью покрыть собственные потребности.

И последнее, отмечают в правительстве, необходима локализация не менее 60% в процессе восстановления – стройматериалов, цемента, металла.

Чтобы все это воплотить, говорит Свириденко, украинским компаниям нужны две вещи. Первая – это партнерство с европейцами и американцами в режиме трансфера технологий. Вторая – доступ к финансовым ресурсам.

"Правительство предлагает План Маршалла 2.0 для восстановления Украины. Правительства-партнеры могут предоставить своим компаниям государственные гарантии для привлечения средств для инвестиций в Украину. Такие гарантии покроют риск страны и позволят инвестировать в реализацию крупных промышленных проектов", – резюмирует вице-премьерка.