Хроники импортозамещения: Лукашенко помечтал о "своих мерседесах"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси и РФ уже разработаны программы по импортозамещению: по его словам, скоро у них будут "свои мерседесы".

Об этом он сказал на встрече с губернатором Нижегородской области, пишет "Наша Ніва".

Лукашенко утверждает, что Запад своими санкциями подтолкнул Беларусь и Россию к интенсивному развитию и взаимодействию, по его словам, уже разработаны программы по импортозамещению.

"А я все больше задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивному развитию - Россию и Беларусь. Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они будут иметь серьезный эффект", - утверждает он.

По его словам, потребуется некоторое время, чтобы перестроить экономики государств.

Лукашенко считает, что промышленность двух стран имеет потенциал, чтобы производить практически любую продукцию, но в отдельных отраслях нужно улучшить качество, чтобы она была на мировом уровне, на это тоже нужно какое-то время.

"Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила о намерении выпускать "Лады", "Москвичи". А что плохого? Это уже не те советские москвичи, естественно. Но, возможно, еще и не мерседесы. Придет время - будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо", - считает самопровозглашенный президент Беларуси.

Экономическая правда