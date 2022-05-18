НБУ: возобновление работы украинских предприятий замедлилось

По оперативным показателям, возобновление работы украинских предприятий замедлилось. Это может свидетельствовать о стабилизации экономики военного времени.

Об этом сообщил в интервью Интерфакс-Украина заместитель главы НБУ Сергея Николайчук.

По его словам, согласно опросам регулятора, количество предприятий, полностью остановивших свою деятельность, практически не изменилось в начале мая по сравнению со второй половиной апреля. "В то время как в конце марта - в течение апреля наблюдалось стремительное улучшение этого показателя", – заявил Николайчук.

Он также отметил, что есть определенные проблемы, которые тормозят дальнейшее восстановление. В частности, это проблемы, связанные с работой инфраструктуры, в том числе дефицит нефтепродуктов.

Напоминаем:

По состоянию на конец апреля, почти каждый второй украинский бизнес полностью или частично вернулся к работе после вынужденной приостановки 24 февраля.





