В Киевской области возобновлено энергоснабжение, стоимость работ – 300 миллионов
Компания ДТЭК Рината Ахметова полностью возобновила энергоснабжение потребителей Киевской области после окончания боевых действий и ее деоккупации.
Об этом говорится на Правительственном портале.
В Киевской области остается неподключенным ряд потребителей, получающих э/э из абонентских сетей (принадлежат застройщикам, управляющим компаниям или ЖЭКам).
Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко добавил, что окупанты повредили 10 000 километров электролиний, а стоимость работ – 300 миллионов.
Напоминаем:
В Киевской области почти завершили работы по восстановлению услуг по распределения природного газа в населенные пункты, в 119 – полностью, в 1 – частично.
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