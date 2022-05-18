В Киевской области возобновлено энергоснабжение, стоимость работ – 300 миллионов

Компания ДТЭК Рината Ахметова полностью возобновила энергоснабжение потребителей Киевской области после окончания боевых действий и ее деоккупации.

Об этом говорится на Правительственном портале.

В Киевской области остается неподключенным ряд потребителей, получающих э/э из абонентских сетей (принадлежат застройщикам, управляющим компаниям или ЖЭКам).

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко добавил, что окупанты повредили 10 000 километров электролиний, а стоимость работ – 300 миллионов.

Напоминаем:

В Киевской области почти завершили работы по восстановлению услуг по распределения природного газа в населенные пункты, в 119 – полностью, в 1 – частично.