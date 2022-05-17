В Киевской области уже почти везде возобновлено газоснабжение
Вторник, 17 мая 2022, 19:13 -
В Киевской области почти завершили работы по восстановлению услуг по
распределения природного газа в населенные пункты, в 119 – полностью, в 1 – частично.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Он отметил, что частично без газоснабжения остается только Ирпень, но оно уже возобновлено на 96%.
"Сейчас специалисты службы переходят к работам по восстановлению и подключению газа каждого жилого дома в каждом населенном пункте отдельно", - резюмировал Павлюк.
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