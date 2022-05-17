В Киевской области уже почти везде возобновлено газоснабжение

В Киевской области почти завершили работы по восстановлению услуг по

распределения природного газа в населенные пункты, в 119 – полностью, в 1 – частично.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Он отметил, что частично без газоснабжения остается только Ирпень, но оно уже возобновлено на 96%.

"Сейчас специалисты службы переходят к работам по восстановлению и подключению газа каждого жилого дома в каждом населенном пункте отдельно", - резюмировал Павлюк.