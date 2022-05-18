Гетманцев: таможенники продают места в очередях на растаможку автомобилей
Глава финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что есть факты, когда на таможне за взятки продавались места в очередях на бесплатное растаможивание автомобилей с ЕС.
Об этом он сообщил на заседании комитета.
"У нас был кредит доверия", - сказал он обращаясь к руководству органа, "но он иссяк очевидно".
На своем телеграмм канале Гетманцев заявил, что Комитет выразил свою оценку организации работы таможенных органов и осуществления таможенного дела в условиях войны. "Решение Комитета - впоследствии", - резюмировал он.
Напоминаем:
26 апреля в парламенте зарегистрировали законопроект, предлагающий возобновить налогообложение транспортных средств, ввозимых из-за границы.
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