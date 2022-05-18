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Подсанкционный российский Сбербанк намерен выйти из Лондонской фондовой биржи

Среда, 18 мая 2022, 16:29 - Алексей Павлыш

Российский Сбербанк планирует выйти из Лондонской фондовой биржи - направил сообщения в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок.

Об этом пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление банка.

Сбербанк планирует покинуть биржу после того, как JPMorgan Chase с 15 марта отказался от статуса депозитария ценных бумаг российского банка из-за введенных санкций.

Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.

"С учетом имеющихся ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, владельцы депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения сделок с акциями Сбербанка", - говорят в банке.

Напомним:

Российский Сбербанк покинули сразу три топ-менеджера: зампреды Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.

Экономическая правда

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