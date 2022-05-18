Российский Сбербанк покинули сразу три топ-менеджера: зампреды Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке. Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка", – говорится в сообщении.

Эти изменения произошли "в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка", объяснили в Сбере.

Бурико, Мальцев и Алымова вместе с рядом других топ-менеджеров Сбербанка 8 мая 2022 года попали под блокирующие санкции США. Помимо них, в SDN list были включены Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, Кирилл Царев и Белла Златкис.

16 мая стало известно, что Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов.

В конце февраля 2022 года Сбербанк покинул Лев Хасис, занимавший до недавнего времени пост первого зампреда правления. Вскоре после него из банка ушел исполнительный вице-президент, главный технический директор, руководитель блока "технологии" Давид Рафаловский.

Экономическая правда