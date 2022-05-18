UniCredit и Commerzbank отложили переговоры о слиянии активов из-за войны в Украине – FT

Итальянский UniCredit и немецкий Commerzbank отложили переговоры о слиянии активов, которые могли бы привести к первому крупному трансграничному соглашению в банковском секторе Европы, из-за войны войны в Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, в начале 2022 года исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель запланировал неофициальные переговоры о возможном объединении HypoVereinsbank (немецкая "дочка" UniCredit) с Commerzbank, интересы которого на переговорах должен представлять его коллега Манфред Кноф.

По данным источников, Орсель организовал встречу в Германии для обсуждения соглашения, но прежде, чем они с Кнофом могли обдумать детали, Россия вторглась в Украину.

Соглашение могло стать первым крупным трансграничным слиянием в фрагментированном банковском секторе Европы, отмечает FT.

В результате сделки мог бы образоваться второй по величине банк Германии с активами €785 млрд, 1000 филиалов и 48 000 сотрудников. Сейчас HypoVereinsbank находится в Баварии и Гамбурге, тогда как Commerzbank представлен по всей Германии.

После начала войны в Украине UniCredit решил сосредоточиться на управлении рисками в России, прежде чем браться за любое крупное соглашение.

UniCredit и Commerzbank отказались от комментариев.

Напомним:

Итальянский банк UniCredit и американская Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России.

Экономическая правда