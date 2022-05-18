В Украине возобновили программу аренды государственного имущества

Правительство возобновило программу аренды государственного имущества, предусмотрев льготы и скидки на время военного положения.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

Соответствующее решение Кабмин принял 17 мая.

Принятый порядок предоставляет арендаторам скидки до 100% и льготные условия.

По словам и. главы Фонда госимущества Ольги Батовой, скидки получат арендаторы на всей территории Украины, а действие постановления охватывает весь период с начала введения военного положения.

"До конца года полностью освобождены от арендной платы арендаторов в местах, где ведутся боевые действия, а до 30 сентября в тех областях, которые пострадали от войны.

До 30 мая за аренду госимущества не будут платить в областях с угрозой боевых действий. Во всех других регионах арендаторы объектов госимущества получают скидку 50%, а арендаторы единых имущественных комплексов будут платить на 25% меньше", – заявила Батова.

В случае произведенных оплат аренды с начала действия военного положения, уплаченные средства будут зачислены арендаторам в будущие периоды после завершения действия скидок.

Кроме того, вводятся льготы для релоцированных предприятий. В частности, бизнес, арендующий имущество для релокации, будет платить льготную арендную ставку (1 грн за 1 кв.м) в течение первых шести месяцев аренды.

Напомним:

Правительство до конца 2022 года освободило от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества физлиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу в период военного положения.

Экономическая правда