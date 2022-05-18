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Кабмин до конца года освободил от арендной платы ФЛП, которые пошли в армию после 24 февраля

Среда, 18 мая 2022, 11:55 - Алексей Павлыш

Правительство до конца 2022 года освободило от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества физлиц и ФЛП, призванных или принятых на военную службу в период военного положения.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде, такое решение Кабмин принял во вторник, 17 мая.

Так, освобождены до конца 2022 года от арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества, действующим на 24 февраля 2022 г., следующие арендаторы:

  • физические лица и ФЛП, призванные или принятые на военную службу после объявления военного положения;
  • использующие имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторов, использующих государственное имущество:

  • на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города;
  • в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторов, использующих государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.

Также продлили действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых завершается в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.

Кроме того, предусмотрена возможность осуществления регистрации, перерегистрации, снятия с учета всех (а не только новых) колесных транспортных средств через центры предоставления административных услуг.

Экономическая правда

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Кабмин ФЛП аренда война
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