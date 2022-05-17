США предложат G7 ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго

Представители Минфина США на встрече министров финансов стран G7 предложит ЕС ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго.

Об этом сообщает Reuters.

Тарифный механизм, предлагаемый представителями США, будет разработан для того, чтобы оставить российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта, аргументируют свое предложение в американском Минфине.

Поскольку российская нефть и так продается с дисконтом к мировым эталонным показателям, пошлины могут быть установлены на таком уровне, который частично учитывал бы этот разрыв и уменьшил бы нефтяные прибыли России. В то же время, так говорят, пошлины должны позволять РФ покрывать производство, чтобы у страны был стимул продолжать экспорт.

Чиновники заявили, что многие страны имеют "сильное желание прекратить покупать российскую нефть как можно скорее", но прямое эмбарго ЕС может значительно повысить цену на нефть. Это, в свою очередь, может компенсировать влияние эмбарго на российские доходы даже при уменьшении объемов поставок.

Средства от уплаты такой пошлины можно было бы направлять в фонд восстановления и реконструкции Украины и таким образом заставить Россию платить за разрушения, которые она принесла в Украину.

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Напоминаем:

В понедельник на встрече послы ЕС так и не смогли договориться по нефтяному эмбарго против РФ, которое активно блокирует Венгрия.

Германия планирует прекратить импорт российской нефти на конец года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций.

Еще в конце прошлой недели Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России, несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

Как сообщалось, отдельные страны Европейского Союза допускают отложение нефтяного эмбарго против России, чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета – если не получится убедить Венгрию поддержать его в нынешнем виде.