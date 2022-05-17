Завод Coca-Cola в Киевской области постепенно возобновляет работу

Украинский завод производителя напитков "Кока-кола Бевериджес" постепенно возобновляет работу в поселке Большая Дымерка неподалеку от Броваров, до конца мая планируют возобновить мощности на 100%.

Об этом Forbes Украина рассказал директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Андрей Бублик.

"Мы планируем до конца мая восстановить мощности на 100%", – сказал Бублик.

По его словам, уже налажено производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Объемы их производства в компании не сообщают.

Отмечается, что производственные линии завода не пострадали, но полноценно возобновить производство сразу не удается из-за проблем со снабжением сырьем и другими компонентами.

"В марте на предприятии в результате обстрелов была разрушена электростанция и частично офисное здание. Остальные помещения и склады пострадали некритично.

Цифр точных убытков в компании не называют, объясняя пока их отсутствием", - пишет Forbes.

"Даже если линии не пострадали, то электростанция была уничтожена и восстановление довоенного формата потребует многомиллионных инвестиций", - пояснил Бублик.

Компания полностью еще не отказывается от импорта Coca-Cola в Украину из Чехии и Польши во избежание дефицита, но уже экспортирует производимые напитки в Молдову, добавляет Forbes.

"Снабжение возобновляем постепенно, потому что не можем одновременно удовлетворить потребность украинского рынка", - добавил Бублик.

Экспорт в Армению еще не возобновили.

Населенный пункт, где находится завод, находился под оккупацией России. Завод не работал почти два месяца. Его остановили в первый день войны.

"В этот период в ритейл поставляли остатки напитков из складов и импортируемые из других стран", - говорится в статье.

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Экономическая правда