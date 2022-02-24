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Coca-Cola закрыла завод в Украине

Четверг, 24 февраля 2022, 19:49

Компания по разливу безалкогольных напитков Coca-Cola закрыла свой завод в Украине из-за вторжения РФ и попросила персонал оставаться дома.

Об этом представитель компании сообщил Reuters.

"Мы будем держать все в поле зрения в ближайшие дни", – сказал представитель компании.

Отмечается, что Coca-Cola считает Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта.

Экономическая правда

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