Coca-Cola закрыла завод в Украине

Компания по разливу безалкогольных напитков Coca-Cola закрыла свой завод в Украине из-за вторжения РФ и попросила персонал оставаться дома.

Об этом представитель компании сообщил Reuters.

"Мы будем держать все в поле зрения в ближайшие дни", – сказал представитель компании.

Отмечается, что Coca-Cola считает Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта.

Экономическая правда