Coca-Cola закрыла завод в Украине
Четверг, 24 февраля 2022, 19:49
Компания по разливу безалкогольных напитков Coca-Cola закрыла свой завод в Украине из-за вторжения РФ и попросила персонал оставаться дома.
Об этом представитель компании сообщил Reuters.
"Мы будем держать все в поле зрения в ближайшие дни", – сказал представитель компании.
Отмечается, что Coca-Cola считает Россию одним из своих крупнейших рынков сбыта.
Экономическая правда
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