McKinsey продала российский бизнес местным партнерам

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company продала российский бизнес местным управляющим партнерам – российские владельцы сохранили контракты с локальными клиентами, но к началу сентября должны сменить название бренда.

Об этом пишет "Коммерсант".

Новыми совладельцами ООО "Мак-Кинзи и компания СиАйЭс" стали российские управляющие партнеры McKinsey.

По данным госреестра РФ, 13 мая владельцами российского представительства McKinsey стали генеральный директор Яков Сергиенко (33%), Сергей Заборов, Елена Кузнецова, Тигран Саакян, Виктор Сурков – по 16,75% у каждого.

McKinsey&Company вышла на российский рынок 30 лет назад, ее консультанты специализировались на задачах стратегического управления. ООО "Мак-Кинзи и компания СиАйЭс" было зарегистрировано в Москве в 2008 году. Выручка по итогам 2021 года составила 22,9 млрд рублей, чистая прибыль – 4,2 млрд рублей.

Офис глобальной McKinsey & Company в феврале заявил, что приостановит деятельность после завершения всех обязательств в России.

Гендиректор российского подразделения Яков Сергиенко рассказал газете, что McKinsey не может продолжить сотрудничество с российским представительством из-за прямых санкционных запретов, но главный офис передал российским партнерам по итогам соглашения все отношения с клиентами и необходимые материалы.

Сумма сделки не разглашается.

Российские владельцы должны сменить название бренда к началу сентября, уточнил Сергиенко.

"Мы теперь сможем работать с существенно большим количеством клиентов, оставаясь независимыми в их выборе", – сказал основной совладелец компании. В офисе на время передачи всех дел и процессов, по его словам, останется несколько консультантов McKinsey.

Обновление бренда может привести к потере части клиентов, считает управляющий партнер Leta Caption Александр Чачава.

"Бренд добавляет ценности продукта и услуги. Также компания потеряет большинство зарубежных клиентов", - сказал он.

Эксперт добавил, что найти новых клиентов можно, но год для российского представительства будет сложным.

Напомним:

Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля приостановила обслуживание клиентов в России.

Экономическая правда