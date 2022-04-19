Консалтинговая компания McKinsey прекратила обслуживание клиентов в России

Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля приостановила обслуживание клиентов в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания 3 марта объявила, что не будет выполнять никакой работы с новыми клиентами в РФ.

"Мы прекратим существующую работу с государственными структурами и прекратим работу для государственных структур. После завершения остальных наших обязательств в России обслуживание клиентов в стране будет прекращено.

Наш офис останется открытым, чтобы мы могли поддерживать наших коллег в стране", - говорилось в заявлении.

Теперь компания выпустила обновление заявления, в котором уточнила, что обслуживание клиентов в РФ прекратилось 15 апреля.

Экономическая правда