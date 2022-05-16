"С узнаваемым вкусом": в РФ создали реплики известных напитков
Понедельник, 16 мая 2022, 21:53 -
Российский комбинат "Очаково" выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite, напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street.
Об этом говорится на сайте предприятия
Как отмечает производитель, новая линейка — это "классические вкусы любимых прохладительных напитков".
В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с "культовым вкусом колы", Fancy — с узнаваемым вкусом фанты, а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.
Напоминаем:
Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после начала войны против Украины.
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