"С узнаваемым вкусом": в РФ создали реплики известных напитков

Российский комбинат "Очаково" выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite, напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street.

Об этом говорится на сайте предприятия

Как отмечает производитель, новая линейка — это "классические вкусы любимых прохладительных напитков".

В описании напитков указано, что CoolCola — это напиток с "культовым вкусом колы", Fancy — с узнаваемым вкусом фанты, а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Напоминаем:

Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России на 13-й день после начала войны против Украины.