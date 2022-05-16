Правительство выделило Житомирщине 100 миллионов на восстановление
Понедельник, 16 мая 2022, 20:14 -
Правительство выделило на восстановление инфраструктуры общин Житомирщины 100 миллионов из резервного фонда.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
По его словам, средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. А также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
Напоминаем:
Служба автомобильных дорог в Житомирской области завершила работы по устройству временной переправы на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч.
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