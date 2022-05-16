Правительство выделило Житомирщине 100 миллионов на восстановление

Правительство выделило на восстановление инфраструктуры общин Житомирщины 100 миллионов из резервного фонда.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. А также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Напоминаем:

Служба автомобильных дорог в Житомирской области завершила работы по устройству временной переправы на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч.