"Укравтодор" открыл проезд по переправе на трассе Киев – Овруч в Житомирской области
Служба автомобильных дорог в Житомирской области завершила работы по устройству временной переправы на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч.
Об этом сообщает Укравтодор.
Движение через переправу открыто в реверсном режиме.
"Временный проезд играет важную роль для местного населения. Это самый короткий путь для ввоза продуктов, лекарств, важных грузов для жизнедеятельности общества", – говорится в сообщении.
Проезд был обустроен вблизи моста, разрушенного взрывами.
Ранее в Житомирской области сделали временный проезд на севере области на автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Ехать можно одновременно в обе стороны без ограничений для грузового транспорта.
Экономическая правда
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