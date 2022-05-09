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"Укравтодор" открыл проезд по переправе на трассе Киев – Овруч в Житомирской области

Понедельник, 9 мая 2022, 14:07 - Cергей Мельник
 
Служба автомобильных дорог в Житомирской области

Служба автомобильных дорог в Житомирской области завершила работы по устройству временной переправы на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Об этом сообщает Укравтодор.

Движение через переправу открыто в реверсном режиме.

"Временный проезд играет важную роль для местного населения. Это самый короткий путь для ввоза продуктов, лекарств, важных грузов для жизнедеятельности общества", – говорится в сообщении.

Проезд был обустроен вблизи моста, разрушенного взрывами.

Ранее в Житомирской области сделали временный проезд на севере области на автодороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский. Ехать можно одновременно в обе стороны без ограничений для грузового транспорта.

Экономическая правда

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