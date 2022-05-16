В Горенке на Киевщине разрушены инфраструктуры на 2,5 миллиарда, в частности – предприятия

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В селе Горенко Киевской области оккупанты разрушили инфраструктуру стоимостью 2,5 млрд грн, в том числе предприятия и склады ряда компаний.

Об этом говорится в оценке KSE Institute на основе данных проекта RebuildUA от SmartFarming и Вкурсе Агро.

Горенка — одна из наиболее пострадавших сел в Киевской области, которая с первых дней войны оказалась в километровой зоне фронта. В течение марта российские войска обстреливали его, в частности, из "Градов", как сообщало Минобороны.

Так, в результате войны разрушены почти 1,2 тысячи зданий, из них более тысячи — это жилые и приусадебные здания. Ущерб от разрушений этих зданий составляет 1,37 млрд гривен.

Кроме того, за время активных боевых действий в Горенке повреждены и разрушены 105 из 239 в целом имеющихся в селе объектов промышленной инфраструктуры. Разрушенные предприятия и склады таких компаний: KUEHNE+NAGEL, Герд Биллербек ГМБХ, Климтек, Inter Cars Ukraine, НПП "Транс Лок", ПромСИЗ.

По оценкам аналитиков, ущерб от разрушений промышленной инфраструктуры составляет 1,07 млрд гривен.

Среди поврежденных объектов социальной инфраструктуры также есть 17 заведений торговли, 3 магазина, 3 заведения питания, церковь, 1 заведение и 1 медицинская лаборатория. Ущерб,

нанесенные социальной инфраструктуре Горенки, достигают более 48 млн гривен. Еще почти 2 млн гривен село потеряло от повреждения админпостроек.

Напоминаем:

Убытки инфраструктуры села Мощун Бучанского района Киевской области, которое называют форпостом на пути врага в Киев, превышают 1,1 млрд грн.