В Киеве возобновили плату за проезд: что еще нового в работе транспорта
В Киеве с понедельника, 16 мая, возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте.
Об этом сообщают в КГГА.
"Такое решение город принял в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане, поэтому нужно возобновлять полноценную работу общественного транспорта.
А для этого нужно закупать горючее, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Оплатить за поезд пассажиры могут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой". Цена на проезд осталась 8 грн за одноразовый проезд.
Как работает метро
Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.
Движение поездов осуществляется:
- на "красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- на "зеленой" линии: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк". Возобновила работу станция метро "Кловская".
Интервал движения поездов был сокращен. На всех линиях интервал – 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в другое время.
Работа наземного транспорта
Продлена работа наземного общественного транспорта – с сегодняшнего дня он также работает с 6:00 до 22:30.
"Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие. В случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается", – пояснили в КГГА.
КП "Киевпасстранс" осуществляет перевозки:
- на 63 автобусных маршрутах общим количеством 141 автобус;
- на 17 трамвайных маршрутах общим количеством 74 трамвае;
- на 27 троллейбусных маршрутах общим количеством 93 троллейбуса.
Стоимость проезда также не изменена. Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут.
Напомним:
Сообщалось, что столица готовится вернуть платный проезд в метрополитене и другом общественном транспорте с 16 мая.
Экономическая правда
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