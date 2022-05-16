В Киеве возобновили плату за проезд: что еще нового в работе транспорта

В Киеве с понедельника, 16 мая, возобновлена ​​оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте.

Об этом сообщают в КГГА.

"Такое решение город принял в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане, поэтому нужно возобновлять полноценную работу общественного транспорта.

А для этого нужно закупать горючее, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Оплатить за поезд пассажиры могут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой". Цена на проезд осталась 8 грн за одноразовый проезд.

Как работает метро

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.

Движение поездов осуществляется:

на "красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

на "зеленой" линии: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк". Возобновила работу станция метро "Кловская".

Интервал движения поездов был сокращен. На всех линиях интервал – 5-7 минут в часы пик, 10-15 минут в другое время.

Работа наземного транспорта

Продлена работа наземного общественного транспорта – с сегодняшнего дня он также работает с 6:00 до 22:30.

"Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие. В случае воздушной тревоги движение на открытых участках приостанавливается", – пояснили в КГГА.

КП "Киевпасстранс" осуществляет перевозки:

на 63 автобусных маршрутах общим количеством 141 автобус;

на 17 трамвайных маршрутах общим количеством 74 трамвае;

на 27 троллейбусных маршрутах общим количеством 93 троллейбуса.

Стоимость проезда также не изменена. Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут.

Напомним:

Сообщалось, что столица готовится вернуть платный проезд в метрополитене и другом общественном транспорте с 16 мая.

Экономическая правда