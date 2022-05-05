Плату за проезд в киевском транспорте хотят вернуть с 16 мая

Столица готовится вернуть платный проезд в метрополитене и другом общественном транспорте с 16 мая.

Об этом рассказала заместительница директора Киевского метрополитена Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев".

Соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевском городском совете, его опубликовали в среду, 4 мая.

"Проект решения предусматривает возврат платы за проезд во всем общественном транспорте, а это как наземный транспорт, так и подземка - собственно, мы ждем решения депутатов", - сообщила она.

Макогон добавила, что технически все готово к такому решению, и напомнила, что система "Киев Цифровой" работает – карты можно пополнять онлайн, или платить в метро мобильными приложениями.

Стоимость проезда неизменная – 8 грн/поездка.

Напоминаем:

Киевский городской общественный транспорт стал бесплатным в первый день полномасштабного российского вторжения 24 февраля.