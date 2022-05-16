УЗ возобновила продажу билетов через Приват24
Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Удобно покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua, а также в любом из более 9800 терминалов самообслуживания и в отделениях банка", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ранее Укрзализныця из соображений безопасности временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.
Экономическая правда
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