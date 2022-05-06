УЗ временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы: из соображений безопасности
Укрзализныця заявляет, что из соображений безопасности временно ограничена продажа железнодорожных билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Сейчас электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы, пояснили в компании.
Если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.
Ранее национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявлял, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.
Экономическая правда
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