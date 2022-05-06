Все разделы
Укр / Рус

УЗ временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы: из соображений безопасности

Пятница, 6 мая 2022, 17:08 - Алексей Павлыш

Укрзализныця заявляет, что из соображений безопасности временно ограничена продажа железнодорожных билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Сейчас электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы, пояснили в компании.

Если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Ранее национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявлял, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця
Материалы по теме
УЗ возобновила курсирование Интерсити между Киевом и Днепром 4 мая 2022, 21:23
УЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов 4 мая 2022, 11:10
УЗ предупредила об изменениях движения пригородных поездов по Приднепровской железной дороге 4 мая 2022, 10:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте