УЗ временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы: из соображений безопасности

Укрзализныця заявляет, что из соображений безопасности временно ограничена продажа железнодорожных билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Сейчас электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы, пояснили в компании.

Если при покупке билета онлайн-система зависнет – деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Ранее национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявлял, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.

Экономическая правда