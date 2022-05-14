Nissan списал российский бизнес до конца года

Японский автоконцерн Nissan считает, что приостановленные в России операции не возобновятся до конца 2022 финансового года

Об єтом заявил гендиректор компании Макото Утида, передает Интерфакс.

"Мы приостановили операции из-за проблем в логистике и цепочках поставок. Мы продолжим следить за ситуацией. Считаем, что в течение года операции будут приостановлены", - сказал он.

Напоминаем:

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в России в январе-апреле 2022 года упали на 32,5%, до 11 750 автомобилей.

Nissan приостановил работу российского завода в Санкт-Петербурге с 10 марта в связи с задержками комплектующих.