Nissan списал российский бизнес до конца года
Суббота, 14 мая 2022, 18:40 -
Японский автоконцерн Nissan считает, что приостановленные в России операции не возобновятся до конца 2022 финансового года
Об єтом заявил гендиректор компании Макото Утида, передает Интерфакс.
"Мы приостановили операции из-за проблем в логистике и цепочках поставок. Мы продолжим следить за ситуацией. Считаем, что в течение года операции будут приостановлены", - сказал он.
Напоминаем:
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в России в январе-апреле 2022 года упали на 32,5%, до 11 750 автомобилей.
Nissan приостановил работу российского завода в Санкт-Петербурге с 10 марта в связи с задержками комплектующих.
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