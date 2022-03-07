Nissan приостанавливает работу своего завода в Петербурге и поднимет цены на весь модельный ряд в РФ

Автопроизводитель Nissan приостановит работу российского завода в Санкт-Петербурге с 10 марта в связи с задержками комплектующих.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо компании клиентам и партнерам от 3 марта.

Представитель компании не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Nissan в ближайшее время поднимет цены на весь модельный ряд в РФ.

Также компания приостановила продажи корпоративным клиентам к дальнейшему сообщению.

Цены на запчасти и аксессуары также будут пересмотрены.

В компании также заявили о создании фонда в 2,5 млн евро для поддержки пострадавших в Украине.

Nissan пожертвует 1 млн евро через фонд Красного Креста и другим некоммерческим организациям.

2 марта официальный медиаресурс Nissan в РФ сообщал о приостановке поставок Nissan Pathfinder в Россию.

Тогда же в компании не исключалось прекращение производства на заводе в Санкт-Петербурге.

Экономическая правда