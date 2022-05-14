Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов, поскольку все больше людей пользуются обычным регулярным сервисом компании.

Об этом сообщил глава правления Александр Камышин, передает Укринформ.

"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении Донбасса", - сказал он.

Камышин добавил, что компания продолжит предоставлять эвакуационный сервис там, где он нужен.

Напоминаем:

Укрзализныця с 12 мая открывает на отдельные рейсы предварительную продажу билетов на 20 суток и продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах.