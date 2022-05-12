Укрзализныця возобновляет работу касс по всей стране
Четверг, 12 мая 2022, 15:45 -
На фоне увеличения пассажиропотока Укрзализныця продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Еще одной причиной такого решения стало "сохранение интереса российских оккупантов к онлайн-сервисам" УЗ.
По состоянию на 12 мая возобновлена работа 45% билетных касс из прекративших функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины. УЗ планирует продолжить этот процесс в городах, которые будут освобождены из-под российской оккупации.
Экономическая правда
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