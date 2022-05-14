Украина потеряла 23% железнодорожной сети
Суббота, 14 мая 2022, 15:03 -
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина потеряла около 23% железнодорожной сети.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Также он детализировал масштабы разрушений инфраструктуры, в частности, речь идет о:
- потере 6,3 тыс. км главных путей
- повреждении 23 573 км автодорог
- повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов
Напоминаем:
Укрзализныця в мае перевозит 300-310 тыс. тонн грузов в сутки, что составляет около 40% от довоенного показателя.
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