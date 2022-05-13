Укрзализныця вернула 40% грузовых перевозок довоенного времени

Укрзализныця в мае перевозит 300-310 тыс. тонн грузов в сутки, что составляет около 40% от довоенного показателя.

Об этом сообщил глава правления Александр Камышин.

По его словам, до войны Укрзализныця возила в среднем 700 тыс. тонн грузов в сутки. В первые дни войны этот показатель упал до 150 тысяч тонн. А уже в марте удалось ежесуточно грузить 250 тыс. тонн, в апреле - 295 тыс. тонн, а с начала мая - 300-310 тыс. тонн.

Наиболее рост фиксируется в перевозке зерна – плюс 86%. Кроме того, в два раза выросли показатели перевозок строительных материалов.

"Украинская железная дорога готова к переориентации перевозок из портов юга Украины к западным границам со странами ЕС. К сожалению, соседние страны не были готовы к таким объемам, но работа продолжается и объемы будут увеличиваться", — резюмировал Камышин.