В Бородянке скоро откроют модульный городок для пострадавших от войны

фото закарпатской ова

В Бородянке Киевской области вскоре откроют модульный временный городок для жителей, потерявших свое жилье в ходе российской войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Модульный городок будет состоять из 4 комплексов, в каждый из которых входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона, сейчас идут работы по сбору модулей. В понедельник, 16 мая, запланирована установка всех комплексов.

Отмечается, что модульные дома поступили в Бородянку как помощь от польского правительства.

"Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность", - заметил глава КОВА Александр Павлюк.

Напоминаем:

Ранее США передали Закарпатской области 18 модульных домов, которые могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях.





