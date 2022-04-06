Україна отримала модульні будинки для постраждалих від війни

Закарпатська обласна військова адміністрація

США передали Закарпатській області 18 модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.

Про це повідомляє Закарпатська обласна військова адміністрація.

"Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період", – заявив голова ОВА Віктор Микита, додавши, що модульні споруди відправлять до Київської області.

У США такі конструкції використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф.

Враховуючи це, керівництво області разом із заступником керівника Офісу Глави держави Ігорем Жовквою запропонували американським колегам розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок із модульних будинків у регіонах, які сьогодні звільнені Збройними Силами України від окупанта, і де люди залишилися без даху над головою через бомбардування.

Закарпатська обласна військова адміністрація

Закарпатська обласна військова адміністрація

"Це дасть змогу постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відбудовувати й ремонтувати своє пошкоджене житло", – прокоментував Микита.

Своєю чергою представники США запропонували створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі Штатів для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.

Закарпатська обласна військова адміністрація

Економічна правда