Нафтогаз відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках
Понеділок, 11 квітня 2022, 21:52 -
Нафтогаз Трейдинг направило листи-пропозиції про співпрацю усім товарним біржам, що отримали відповідні ліцензії НКЦПФР. Це, необхідно для відновлення біржової торгівлі газом.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Розширення співпраці з ліцензованими біржами дасть можливості диверсифікувати ринки збуту природного газу та взяти участі у біржових торгах виключно учасникам ринку, які пройшли комплаєнс-перевірку товарних бірж.
Нагадуємо:
З моменту введення воєнного стану в Україні біржова торгівля газом зупинилася.
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