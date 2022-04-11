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Нафтогаз відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках

Понеділок, 11 квітня 2022, 21:52 - Ілля Колдомасов

Нафтогаз Трейдинг направило листи-пропозиції про співпрацю усім товарним біржам, що отримали відповідні ліцензії НКЦПФР. Це, необхідно для відновлення біржової торгівлі газом.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Розширення співпраці з ліцензованими біржами дасть можливості диверсифікувати ринки збуту природного газу та взяти участі у біржових торгах виключно учасникам ринку, які пройшли комплаєнс-перевірку товарних бірж.

Нагадуємо:

З моменту введення воєнного стану в Україні біржова торгівля газом зупинилася.

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Економічна правда
Укр / Рус
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