Нафтогаз відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках

Нафтогаз Трейдинг направило листи-пропозиції про співпрацю усім товарним біржам, що отримали відповідні ліцензії НКЦПФР. Це, необхідно для відновлення біржової торгівлі газом.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Розширення співпраці з ліцензованими біржами дасть можливості диверсифікувати ринки збуту природного газу та взяти участі у біржових торгах виключно учасникам ринку, які пройшли комплаєнс-перевірку товарних бірж.

Нагадуємо:

З моменту введення воєнного стану в Україні біржова торгівля газом зупинилася.