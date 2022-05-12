За первую неделю платформы для пожертвований Украине поступило более 25 миллионов долларов

За первую неделю работы платформы для пожертвований Украине UNITED24 поступило на счета НБУ 25 млн 804 тысяч 580 долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Пожертвования поступили из 72 стран мира. Среди самых активных доноров – США, Великобритания, Франция, Канада, Германия и Украина.

"Кроме того, через партнерский фонд Ukraine House собрали 735 673 долларов. А еще 362 379 долларов поступило в криптовалюте через платежную компанию Whitepay. Они поступят на счета НБУ в ближайшее время", – заявил он.

В первые 7 дней средства накапливались на счетах НБУ. Теперь они будут распределяться министерствами по наиболее важным потребностям Украины.

Напоминаем:

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.