Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz может полностью выйти из РФ

Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz, ранее переставшая обслуживать новых клиентов в РФ, может полностью выйти из страны-агрессора.

Об этом заявил финансовый директор компании, сообщает Reuters.

"Я бы определил вероятность как очень высокую", – рассказал финансовый директор Джулио Терзариол в ответе на вопрос о шансах сворачивания своей деятельности там.

В Allianz рассчитывают, что потери от выхода из РФ могут колебаться в диапазоне от 400 млн. евро до 500 млн. евро.

Чистая прибыль компании в первом квартале составила 561 млн евро по сравнению с 2,57 миллиарда евро год назад.

Еще в марте Allianz заявила, что прекратит страхование нового бизнеса и не будет осуществлять новые инвестиции в России. На долю ее сделок в России и Украине приходилось менее 0,2% выручки и операционной прибыли компании в 2021 году.

Общий объем инвестиций в эти страны составляет около 0,3% инвестиционного портфеля в размере 808,5 млрд. евро.