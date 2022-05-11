Атаки оккупантов по нефтебазам нанесли Украине $230 миллионов убытков
На 10 мая общая сумма прямого ущерба, нанесенного Украине из-за начавшейся Россией войны, превысила 94,3 млрд долларов – уничтоженные или поврежденные нефтебазы стоили Украине 227 млн долларов.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 2.4 млрд долларов. Более половины этой оценки составляют потери жилых домов.
Так, с 24 февраля разрушены или повреждены 35.2 млн м2 жилого фонда на 31 млрд дол. За неделю этот показатель вырос почти на 1.3 млрд дол. От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали такие города как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.
|
Втрати населених пунктів від пошкоджень та руйнувань житлового фонду
|
Населений пункт
|
Втрати, млн.дол.
|
Маріуполь
|
9 947
|
Харків
|
7 072
|
Чернігів
|
4 211
|
Суми
|
1 529
|
Рубіжне
|
1 419
|
Ізюм
|
926
|
Миколаїв
|
885
|
Ірпінь
|
759
|
Попасна
|
527
|
Волноваха
|
494
|
Буча
|
449
|
Гостомель
|
405
|
Краматорськ
|
364
|
Бородянка
|
301
|
Сєвєродонецьк
|
301
Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.
В новых расчетах проекта добавлена оценка ущерба от разрушений и повреждений нефтебаза – всего было уничтожено 27 нефтебаз, что нанесло 227 млн долл. убытков.
Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов.
Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатить", а также с помощью чат-бота или в приложении "Киев Цифровой".
ЭП создала отдельную страницу для фиксации нанесенного Россией ущерба, подробнее по ссылке.
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