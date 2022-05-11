У Зеленского заявляют об улучшении ситуации на рынке топлива

Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Объемы импортируемого топлива уже фактически соответствуют объемам ежедневного потребления бензина и дизеля на отечественных заправках.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в ходе брифинга в ОП.

Он напомнил, что враг с первого дня целенаправленно уничтожает инфраструктуру обеспечения нефтепродуктами Украины.

"Был разбомблен ключевой производитель нефтепродуктов, десятки нефтебаз, перекрыто Черное море, которое было большим каналом поставки импортного топлива дизеля и бензина, остановлены поставки с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в беларуси. Поэтому сегодня фактически приходится с нуля восстанавливать всю инфраструктуру поставки нефтепродуктов через наши западные границы и от наших западных партнеров", – отметил Шурма.

По его словам, восточноевропейская инфраструктура – порты, железные дороги, цистерны, тяга, заводы – оказались неготовыми к переработке и транспортировке необходимого Украине количества топлива, а это около 1 млн тонн бензина и дизеля ежемесячно.

"Офис Президента вместе с правительством проводят активную работу, чтобы восстановить все логистические цепочки с нашими европейскими партнерами. Сегодня объем импорта увеличился в 5 раз по сравнению с показателями полтора месяца назад, и сейчас фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на украинских заправках. Бензин и дизель будет, ситуация улучшается ежедневно", – заявил Шурма.

Учитывая, что сегодня в страну завозят уже достаточные объемы бензина и дизеля, чтобы покрывать потребности граждан, Шурма призвал потребителей сохранять спокойствие, чтобы поставщики могли спокойно насытить все заправки топливом, создать соответствующий запас и быть более защищенными от вражеских действий.

"Кроме того, в Украине будет создан дополнительный стратегический запас нефтепродуктов, который невозможно будет разбомбить и разрушить, который обеспечит стабильность на рынке топлива на ближайшие месяцы", – подчеркнул Шурма.

Рекомендуємо почитати: Черги на заправках та бензин по 60 гривень: коли закінчиться дефіцит

Экономическая правда