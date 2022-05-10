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Минфин РФ опровергает данные Bloomberg по прогнозу спада экономики до уровня 90-х годов

Вторник, 10 мая 2022, 12:54 - Алексей Павлыш

Министерство финансов России назвало не отвечающей действительности информацию агентства Bloomberg о том, что ведомство прогнозирует падение ВВП России по итогам года до 12%.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

"В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов", – заявили в ведомстве.

Там ожидают, что принимаемые правительством и ЦБ РФ меры "позволят в значительной мере купировать негативные последствия от санкций и обеспечить стабильное развитие экономики".

Напомним:

Bloomberg со ссылкой на внутренний прогноз российского Минфина и приближенного собеседника написал, что Министерство финансов России прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста".

Согласно внутреннему прогнозу Минфина, Россия сталкивается с глубочайшим экономическим сокращением за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками. Публичного прогноза пока нет.

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