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Украина ввела полное торговое эмбарго против РФ

Суббота, 9 апреля 2022, 20:46

Украинское правительство на заседании в субботу одобрило полное торговое эмбарго на торговлю с Россией, которая в феврале начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Введено торговое эмбарго против русской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации", – написал он.

Кроме того, на заседании в субботу правительство денонсировало договор между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области науки и технологий.

Напоминаем:

Украина в последний день до начала вторжения продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией. Такой запрет действует в Украине с 2015 года.

Среди запрещенных для импорта товаров были мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.

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торговля война
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