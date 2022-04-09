Минэкономики призвало крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины

Министерство экономики обратилось в крупнейшие компании мира с призывом приобщиться к восстановлению Украины и перечислить средства в фонды восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

А именно, Минэкономики направило обращение в такие компании как Fazer Confectionery, Eaton, Kimberly-Clark, Kellogg's, Henkel, Carlsberg, Gfk, Ipsos, HEINEKEN, AB InBev, Mondelez, PepsiCo, Beiersdorf, Coca-Cola, Philip Morris, S Group Prisma), Japan Tobacco, Auchan, Procter & Gamble, Mars и Conta-Clip.

Компании призывают переводить средства в Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

"Финансовая поддержка будет направлена на инструменты помощи бизнесу и реанимированию экономики, и позволит снизить риск гуманитарной катастрофы, которая из-за военной агрессии России грозит не только Украине, но и всему миру", - объясняют в министерстве.

Украинское правительство также призывает эти компании присоединиться к международному сообществу социально ответственных бизнесов, прекративших свою деятельность в России.