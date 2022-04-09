Курс доллара будет заморожен до конца войны

До конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в телеэфире.

По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке.

Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", - заявил Николайчук.

Напоминаем:

Национальный банк в день объявления войны Россией зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.