Курс доллара будет заморожен до конца войны
До конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в телеэфире.
По его словам, сейчас этот курс планируется фиксировать как минимум до окончания военного положения.
"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке.
Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", - заявил Николайчук.
Напоминаем:
Национальный банк в день объявления войны Россией зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.
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