Финляндия закрыла въезд для всех грузовых транспортных средств с номерами РФ и РБ

9 апреля Финляндия закрыла въезд в страну для всех грузовых транспортных средств с российскими и белорусскими номерами.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По его словам, весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами РБ и РФ будет остановлен и развернут обратно — это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы.

Напоминаем:

Финский оператор поездов VR после объявления об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с РФ заявил и о приостановке грузовых перевозок с 27 марта.