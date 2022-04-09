Финляндия закрыла въезд для всех грузовых транспортных средств с номерами РФ и РБ
Суббота, 9 апреля 2022, 11:21 -
9 апреля Финляндия закрыла въезд в страну для всех грузовых транспортных средств с российскими и белорусскими номерами.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
По его словам, весь коммерческий грузовой автотранспорт с регистрационными номерами РБ и РФ будет остановлен и развернут обратно — это грузовики, фуры и даже фургоны, если они попытаются растаможить коммерческие грузы.
Напоминаем:
Финский оператор поездов VR после объявления об отмене железнодорожного пассажирского сообщения с РФ заявил и о приостановке грузовых перевозок с 27 марта.
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